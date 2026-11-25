El Ministerio de Agricultura proyecta un presupuesto de $189.2 millones para 2027, destinado a fortalecer la seguridad alimentaria y ampliar los programas de apoyo al sector agropecuario. La propuesta representa un incremento de $8.7 millones en comparación con los recursos asignados para 2026.

Durante su presentación ante la comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el viceministro Óscar Domínguez destacó la expansión de 10 a 140 zonas productoras, que agrupan a más de 70,000 cultivadores de granos básicos y 1,130 de hortalizas y frutas. A estos se suman 71,000 productores indirectos y la operación de 61 agromercados. Asimismo, se mantiene la proyección de cosechar más de 12 millones de quintales de maíz y 1.2 millones de quintales de frijol.

Para 2027, el MAG prevé reforzar tres áreas: la comercialización de productos agrícolas, la tecnificación del campo y el acceso a financiamiento. En este último rubro, los beneficiarios del programa de aumento a la producción pueden acceder a créditos con tasas de interés subsidiadas de hasta el 4%. Además, para las familias afectadas por el fenómeno del niño se contempla la entrega de canastas de alimentos y transferencias monetarias. La meta es atender a más de 100,000 familias a inicios de 2027 y a un total de al menos 350,000.