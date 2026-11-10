Presupuesto de la Fuerza Armada para el 2027

Para el año 2027, el Ministerio de la Defensa tendrá una asignación presupuestaria de $314,596,852 millones de dólares, de este total, $39 millones, serán destinados para bienes y servicios, $2.1 millones para gastos financieros y una cifra similar para las transferencias, mientras que el mayor monto es para remuneraciones.

El titular de esta cartera de estado, también se refirió al apoyo que ha brindado la Fuerza Armada para combatir a las pandillas.

Los diputados destacaron las medidas que se han implementado en materia de seguridad para reducir delitos como el tráfico de droga, entre otros.

Tras la detención de más de 92,000 personas a quienes las autoridades vinculan con pandillas, los homicidios se han reducido a 1.3 por cada 100,000 habitantes según detalló Francis Merino Monroy.