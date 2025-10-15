El Gobierno de El Salvador proyecta recaudar $261.7 millones en contribuciones especiales durante 2026, lo que representa un incremento de $31.1 millones respecto a las proyecciones para 2025, según el Proyecto de Presupuesto General del Estado.

Estos impuestos, que se aplican a sectores específicos como combustibles, alcohol, tabaco, armas y turismo, financian obras y servicios de beneficio público.

Se estima una disminución de $2.1 millones en la contribución sobre bebidas alcohólicas, tabaco y armas, la cual está destinada por ley a extender los servicios de Fosalud.

Por el contrario, la contribución para estabilizar las tarifas del transporte público, que se cobra sobre la gasolina y el diésel, experimentará un aumento de $21.2 millones, alcanzando los $60 millones.