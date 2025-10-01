El presupuesto general de la nación 2026 se centra principalmente en educación, salud y seguridad pública, áreas en las que se invertirán 3,886 millones de dólares del total propuesto de 10,555 millones. El economista Carlos Acevedo considera que este balance reflejado en el anteproyecto es adecuado.

Es segundo año consecutivo en el que se presenta el presupuesto sin financiamiento adicional, Acevedo señala que este solo cubre es gasto corriente, pero no la inversión pública, para la que si es necesario el acceso a préstamos.

En relación con 2025, el incremento de fondos con los que dispondrá el Estado en 2026 para gasto corriente, es del 6.9%, es decir 892 millones de dólares más, la recaudación que ha realizado el gobierno entre enero y agosto de este año es de 5,786 millones de dólares, 43 millones más que lo proyectado.