La Fiscalía General de la República alerta a la ciudadanía que prestar una cuenta bancaria personal, un acto que muchos subestiman, puede constituir un delito grave con penas de prisión.

Expertos legales explican que quien autoriza el uso de su cuenta para recibir dinero, cuya procedencia desconoce, podría ser acusado de lavado de activos, estafa agravada o testaferrato.

Esta advertencia se produce tras desarticular una red criminal transnacional, la cual movilizó ilegalmente seis millones de dólares utilizando cuentas de terceros.