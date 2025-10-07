Se estima que los usureros otorgan al menos 2,250 millones de dólares a micro y pequeñas empresas en el país. Muchas veces, son los propios comerciantes quienes recurren a este tipo de préstamos al no cumplir con los requisitos del sistema financiero formal.

Pero, ¿cómo identificar la usura? El Banco Central de Reserva publica cada seis meses las tasas de interés máximas legales, expresadas de manera anual. Estas tasas van desde 15.33% en préstamos para vivienda hasta 97.15 % para microempresas de subsistencia.

Cuando alguien ofrece servicios financieros con intereses superiores a los establecidos por la ley, la operación se considera ilegal, constituyendo un caso de usura.

Muchas veces estas personas, realizan contratos donde establecen que, por el impago del préstamo, deben hacer el traspaso de bienes, con fechas establecidas.

Conversamos con algunos comerciantes, quienes aseguran evitan endeudarse, porque conocen como operan estas personas con intereses elevados.

Es un 4.5% del Producto Interno Bruto lo que representa el dinero que se mueve a través de la usura, representando el 7% de la cartera del sistema financiero, los expertos señalan que deben abrirse más y mejores opciones para erradicar la usura, y que sea más accesible el crédito para los comerciantes.