Préstamos aprobados en la Asamblea Legislativa   

El pleno legislativo aprobó una redistribución presupuestaria de 97 millones de dólares, de ese monto, 37 millones de dólares serán asignados a la cartera de agricultura; 31.1 millones a seguridad; 19 millones a Gobernación; 10 millones a la Dirección de Integración; 2 millones a la Corporación de Turismo, entre otras.

Además, se autorizó el financiamiento para la construcción de una planta fotovoltaica en San Matías, La Libertad, la inversión asciende a 9.68 millones de dólares y será respaldada por el fondo de Kuwait para el desarrollo económico árabe.

También se dio luz verde a un crédito por 75 millones de dólares, destinado a los programas nacer con cariño y el nido, el contrato de préstamo fue suscrito con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

En cifras globales, se aprobaron créditos por 84.68 millones de dólares, cuyo pago se realizará en diferentes plazos, 75 millones de dólares deberán cancelarse en un período de 18 años, mientras que los 9.68 millones restantes tendrán un plazo de 25 años.