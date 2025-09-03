La implementación de un sistema de pago electrónico en unidades del transporte colectivo podría implementarse nuevamente, luego que la comisión de hacienda avalara adquirir un nuevo préstamo por 60 millones de dólares que contribuiría al sistema de movilidad urbana del área metropolitana de San Salvador.

Al consultarle a los usuarios y motoristas sobre este mecanismo, se generan opiniones divididas por un lado se tiene el respaldo siempre y cuando se conozca su forma de funcionamiento.

Mientras que los motoristas sostienen que representaría un atraso.

Para el experto en movilidad, el implementar este mecanismo debe estar acompañado de otras medidas como el escalonamiento de los horarios, el horario de carga y descarga, de recolección de basura y colectivizar el traslado de los usuarios.

En junio de 2013, se comenzó a utilizar la tarjeta prepago del sistema único de boletos electrónicos, conocido como subes, cuyo funcionamiento duro porcos meses debido al rechazo social, fallas técnicas y baja adopción que según estimaciones no más del 15% utilizo esa forma de pago.