Presidente de Haití agradece a El Salvador el apoyo contra las pandillas

El presidente de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció el compromiso de las fuerzas salvadoreñas en la lucha contra las pandillas, según una publicación difundida en la red social X.

El mandatario reconoció la contribución de la Fuerza de Supresión de Pandillas y de la Policía Nacional Haitiana.

En su mensaje, el gobernante también destacó el aporte de las Fuerzas Armadas de Haití y de los socios internacionales que ayudan a retomar el control del territorio.

Asimismo, felicitó a su homólogo Nayib Bukele por el apoyo y el compromiso en la lucha contra las pandillas.

El mandatario cerró su publicación con la frase: «las pandillas no tendrán descanso en los ojos».

Este tipo de pronunciamientos surge en el contexto de las operaciones militares que buscan desarticular a las estructuras criminales en la nación caribeña.