Sin definir el número de alcaldes y diputados que aspiran ganar en las elecciones de 2027, representantes del partido Arena aseguran que participaran en los comicios, aunque no han determinado si presentaran aspirante para gobernar el país.

Su participación asegura será financiada con deuda política.

El partido tricolor tiene un 4% de preferencia entre la población, acorde a la reciente encuesta de CID Gallup, mientras algunas personas cuestionan el futuro del instituto político.

La reciente condena por fraude electoral del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt también podría considerarse un punto en contra, de acuerdo a la ley de partidos políticos, en su artículo 47, establece que procede a cancelar la inscripción de un partido político cuando alguno propicie el fraude en alguna elección o que lo aceptare en su beneficio, siempre que tal hecho sea establecido legalmente.

Aunque Saade descarta la posibilidad de la cancelación del partido, sostiene que el número de militantes ha incrementado y parte de sus aspiraciones es continuar con su cargo, el cual finaliza en marzo de 2026.