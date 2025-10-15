La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó su asistencia a la Cumbre de las Américas que se celebrará los días 4 y 5 de diciembre en República Dominicana, argumentando la necesidad de atender emergencias prioritarias dentro de su país.

La mandataria también se manifestó en contra de la exclusión de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua del evento, una postura que choca con la de los organizadores, quienes justifican la medida por la falta de espacios democráticos y respeto a los derechos humanos en esos países.

Sheinbaum afirmó que personalmente nunca está de acuerdo con excluir a ningún país de los foros regionales.

La Cumbre de las Américas reunirá a los líderes del continente para debatir sobre seguridad humana en sus múltiples dimensiones, incluyendo seguridad ciudadana, alimentaria y la lucha contra el crimen organizado.