Laura Fernández anuncia medidas drásticas contra delincuentes tras conocer el modelo del CECOT

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, recorrió las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo junto al presidente Nayib Bukele.
La visita oficial inició al mediodía y permitió conocer las medidas que se implementan en ese lugar.
Durante el recorrido se abordó la capacidad de las celdas, las zonas de aislamiento y la atención médica que reciben los internos.
Posteriormente, ambos mandatarios se trasladaron a Casa Presidencial, donde fueron recibidos con honores.
Allí sostuvieron una reunión a puerta cerrada como parte de la agenda oficial.