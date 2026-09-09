Presentan resultados de El Salvador en prueba PISA

El Salvador sacó 385 puntos en ciencias, 12 puntos arriba desde 2022, y se ubica entre los sistemas que están poniéndose al día, junto a Camboya, Jordania y Filipinas. Son los resultados de la prueba PISA un examen global que mide el aprendizaje de millones de estudiantes. El país se reportó con un puntaje de 366 en lectura y 346 en matemáticas. En resolución de problemas computacionales, en cambio, se subió a 401 puntos, su mejor resultado de las cuatro pruebas.

En lectura, las niñas superaron a los niños por 17 puntos, aunque esa brecha es menor a la que registra en promedio la OCDE, de 30 puntos. Pero hay una alerta en comprensión lectora casi el 12% de las respuestas fueron rápidas e incorrectas a la vez, señal de respuestas sin analizar el texto. Además, solo el 49% cree que la inteligencia se puede desarrollar con esfuerzo.

Los estudiantes también perciben más apoyo de sus docentes y menos escuelas reportan escasez de maestros. Además, más centros educativos prohíben el celular en clase que el promedio internacional.

Entre los retos están el apoyo familiar y hay más bullying y más ausentismo que en el promedio internacional. La brecha entre estudiantes de familias con más y menos recursos es de 73 puntos en ciencias, menor que el promedio de 85, pero creció 6 puntos desde 2022.

En la región, El Salvador queda por debajo de Costa Rica, Colombia, México y Argentina, pero por encima de Guatemala y República Dominicana. También se destaca que, en la última década, más adolescentes salvadoreños tienen acceso a la escuela secundaria, lo que ayuda a explicar parte de los resultados.