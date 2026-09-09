Presentan resultados de El Salvador en prueba PISA

Un informe internacional evaluó el desempeño de los estudiantes salvadoreños. Entre los resultados se mencionan grandes brechas asignaturas básicas.

El Salvador sacó 385 puntos en ciencias, 12 puntos arriba desde 2022, y se ubica entre los sistemas que están poniéndose al día, junto a Camboya, Jordania y Filipinas. Son los resultados de la prueba PISA un examen global que mide el aprendizaje de millones de estudiantes. El país se reportó con un puntaje de 366 en lectura y 346 en matemáticas. En resolución de problemas computacionales, en cambio, se subió a 401 puntos, su mejor resultado de las cuatro pruebas.

En lectura, las niñas superaron a los niños por 17 puntos, aunque esa brecha es menor a la que registra en promedio la OCDE, de 30 puntos. Pero hay una alerta en comprensión lectora casi el 12% de las respuestas fueron rápidas e incorrectas a la vez, señal de respuestas sin analizar el texto. Además, solo el 49% cree que la inteligencia se puede desarrollar con esfuerzo.

Los estudiantes también perciben más apoyo de sus docentes y menos escuelas reportan escasez de maestros. Además, más centros educativos prohíben el celular en clase que el promedio internacional.

Entre los retos están el apoyo familiar y hay más bullying y más ausentismo que en el promedio internacional. La brecha entre estudiantes de familias con más y menos recursos es de 73 puntos en ciencias, menor que el promedio de 85, pero creció 6 puntos desde 2022.

En la región, El Salvador queda por debajo de Costa Rica, Colombia, México y Argentina, pero por encima de Guatemala y República Dominicana. También se destaca que, en la última década, más adolescentes salvadoreños tienen acceso a la escuela secundaria, lo que ayuda a explicar parte de los resultados.