El presupuesto para el próximo año que el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, es de 10,555 millones de dólares, en educación se asignaron 1,524.7 millones un incremento de 6.9% con respecto a 2025 donde era de $1,535.8 millones, enfocado en la reconstrucción de escuelas, entrega de uniformes además de una asignación para la Universidad de El Salvador de $116.5 millones.

En salud el presupuesto en 2025 era de $1,170.4 millones y en 2026 será de $1,325 millones, que se utilizaran para mejorar el servicio y el enfoque a la primera infancia, además de la dotación a medicamento a hospitales, en seguridad 1,037.2 millones el que tiene el mayor aumento, ya que en 2025 el presupuesto era de 903.4 millones, para herramientas tecnológicas, dotación de uniformes, equipo e incentives económicos.

Además, en el ramo de obras públicas 616.5 millones que incluirá la construcción del viaducto de Los Chorros, el bypass de Apopa y la reconstrucción del mercado de Santa Ana consumido por un incendio hace más de 4 años.

238.9 millones serían destinados para financiamientos, subsidio del gas, transporte, además el de energía eléctrica.

El escalafón se entregará solamente a funcionarios y empleados públicos con salarios mensuales menores a 1,500 dólares mensuales. El responsable de las finanzas públicas dijo que este presupuesto no tiene brecha y se comprometió a que los préstamos no se usen para gastos corrientes.

Pues el 70% de inversión sería financiado de préstamos de banca multilateral.

También se contempla la asignación del presupuesto especial extraordinario para las elecciones de 2027 de presidente y vicepresidente de la República, alcaldías y diputados, en esta ocasión se designaron, $90.0 millones.

En la siguiente plenaria, el anteproyecto será enviado a la comisión de Hacienda, para que esta cite a los representantes de la cartera de Estado, para justificar la asignación que recibirán el próximo año.