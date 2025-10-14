60 días tendrán los salvadoreños para ampararse a la amnistía fiscal 2025, una vez sea aprobada en el pleno legislativo. La comisión de hacienda y especial del presupuesto dio su visto bueno al proyecto presentado por el director general de impuestos internos, Marvin Sorto. Esta nueva amnistía perdonará el pago de multas, intereses y recargos para quienes tengan procesos pendientes en la dirección general de impuestos internos de hacienda, dirección general de aduanas, tribunal de apelaciones de impuestos internos y de aduanas, Fiscalía General de la Republica y la jurisdicción contencioso administrativa. Además, permitirá el pago a plazos de hasta nueve meses, incluyendo el 10% de cuota inicial.

La amnistía también aplicará para quienes incumplieron con los pagos del impuesto sobre la renta e IVA, pero únicamente para declaraciones presentadas hasta el 31 de julio de 2025.

En el caso de las multas de tránsito, la medida si podrá ser aplicada, pero nada más perdonando los intereses generados por la infracción; la multa como tal siempre deberá ser cancelada.

El representante de hacienda explicó que a la amnistía fiscal de 2024 se acogieron 59,0493 contribuyentes, de los cuales el 23% eran grandes, 14% medianos y 63% pequeños contribuyentes; permitiendo una recuperación de 105 millones de dólares.