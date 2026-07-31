Presentan droga incautada en altamar

Dos ecuatorianos fueron capturados por trasladar 1.3 toneladas de cocaína en una embarcación que fue interceptada por la marina nacional en aguas internacionales a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque.

Se estima que la droga está valorada en $34 millones de dólares, este golpe al narcotráfico evita que estas estructuras transnacionales se continúen financiando.

Durante este año, El Salvador ha reportado el decomiso de 14.61 toneladas de cocaína lo que equivale a más de $365 millones de dólares.

De acuerdo al ministro de Justicia y Seguridad con esta incautación se ha evitado que más de 4 millones de dosis de cocaína lleguen a las calles.

Los dos ecuatorianos serán procesados por tráfico internacional de estupefacientes.