Más de 2 millones de turistas, entre nacionales y extranjeros, se espera que lleguen a San Miguel para disfrutar del tradicional carnaval, que se celebrará este sábado 28 de noviembre.

Para recibir a los visitantes, las autoridades preparan un amplio dispositivo de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

También se habilitarán puntos de gestión vehicular en calles y carreteras para facilitar el tránsito durante la fiesta.

Este año, la alcaldía destinará un presupuesto de un 1,300,000 dólares, provenientes de fondos propios, para el carnaval.