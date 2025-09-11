En su primera comparecencia oficial ante la prensa, la ministra de Educación habló sobre los cambios en la presentación de los alumnos en las escuelas e institutos Karla Trigueros reveló que se busca fomentar el civismo en los estudiantes, las declaraciones las dio previo a los desfiles de independencia donde participaran más de 2,000 niños y niñas en San Salvador.

Además, el gobierno dio a conocer el plan de seguridad y logística para el desfile del 15 de septiembre, en conmemoración de los 204 años de independencia, previo a las actividades, habrá algunos cierres de calles principales.

Además, contará en todo el país con 100,000 elementos de seguridad, salud, y cuerpos de socorro a nivel nacional.

El desfile iniciará a las 8 de la mañana en la plaza Salvador del Mundo, y finalizará en el parque Cuscatlán, esta actividad contará con demostraciones de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos.