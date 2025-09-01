Septiembre será uno de los meses más lluviosos según el Ministerio de Medio Ambiente, algo que preocupa a los productores agropecuarios, ya que el frijol podría ser uno de los granos más afectados por la acumulación de agua.

A las problemáticas para los productores agrícolas también se suma la deficiencia en los sistemas de riego, debido a que en el país solo existen tres, y solo dos están en funcionamiento.

Esto sumando a otros factores, provocarán un déficit de casi 6 millones de granos básicos para el ciclo agrícola 2025-2026. La demanda nacional son 25 millones de quintales y solo se espera obtener una producción de 19 millones de quintales.

Por lo que el país seguirá dependiendo de los productos de importación señala el presidente de campo, quien reitera la importancia de apostarle a la creación de la política nacional agropecuaria.