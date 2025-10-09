Los precios de los lácteos en El Salvador inician una fase de estabilización luego de experimentar recurrentes incrementos que encarecieron productos clave como los quesos.

Según denuncia la Mesa Nacional Agropecuaria, una minoría de entre cinco y seis importadores y distribuidores pactaron los aumentos de manera especulativa, una situación que fue contenida tras el llamado de atención del Ministerio de Agricultura.

Aunque el producto importado, que representa el 35% del consumo nacional y proviene mayoritariamente de Nicaragua, reportó la mayor variación al alza, los comercializadores del Mercado Central de San Salvador confirman que la libra de queso duro blando se mantiene en $3.50.