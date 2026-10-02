Diariamente, Rubidia, inicia muy temprano su jornada en la cocina, deben tener todo listo para ofrecerle desayuno a sus clientes, dice que cada mes deben comprar dos cilindros de gas propano, uno de 25 libras y otro de 35 libras, por lo que siempre incluyen en su presupuesto este gasto, guardando al menos $30 dólares para poder comprar ambos tambos.

A nivel internacional el gas propano ha tenido un incremento en el costo debido a los conflictos en medio oriente, en El Salvador, el gobierno mantendrá el subsidio focalizado de $8.04.

Según la tabla de referencia, el precio del cilindro de 35 libras costará $15.50, el de 25 libras $11.13, el de 20 libras $8.98 y el de 10 libras, $4.61, valor que se reduce si usted es beneficiada con el subsidio focalizado.

Para Maritza, el gasto de gas propano es mayor, ya que se dedica a la venta de pupusas, por lo que mantiene la plancha encendida por varias horas, pese a los costos que esto implica, y las variaciones en el valor del gas, dice que mantendrá los precios de las pupusas para no afectar a los clientes.

Estos precios del gas propano estarán vigentes durante todo el mes de octubre según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.