Precios del gas propano

El precio del gas propano ha aumentado por los conflictos internacionales, en El Salvador se mantienen el subsidio focalizado, conozca cual será el costo durante este mes de octubre.

Diariamente, Rubidia, inicia muy temprano su jornada en la cocina, deben tener todo listo para ofrecerle desayuno a sus clientes, dice que cada mes deben comprar dos cilindros de gas propano, uno de 25 libras y otro de 35 libras, por lo que siempre incluyen en su presupuesto este gasto, guardando al menos $30 dólares para poder comprar ambos tambos.

A nivel internacional el gas propano ha tenido un incremento en el costo debido a los conflictos en medio oriente, en El Salvador, el gobierno mantendrá el subsidio focalizado de $8.04.

Según la tabla de referencia, el precio del cilindro de 35 libras costará $15.50, el de 25 libras $11.13, el de 20 libras $8.98 y el de 10 libras, $4.61, valor que se reduce si usted es beneficiada con el subsidio focalizado.

Para Maritza, el gasto de gas propano es mayor, ya que se dedica a la venta de pupusas, por lo que mantiene la plancha encendida por varias horas, pese a los costos que esto implica, y las variaciones en el valor del gas, dice que mantendrá los precios de las pupusas para no afectar a los clientes.

Estos precios del gas propano estarán vigentes durante todo el mes de octubre según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.