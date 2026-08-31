Precios del frijol y maíz registran aumentos en el Mercado Central de San Salvador

Los precios del frijol y el maíz registran variaciones al alza en el Mercado Central de San Salvador, donde vendedores consultados advierten sobre posibles nuevos incrementos en los próximos días, mientras el arroz se mantiene estable por el momento.

Una comerciante explicó que el quintal de frijol pasó de 75 a 90 dólares y la libra se vende a $1.25 frente a $1 que costaba hace unos días, mientras que el maíz en grano se encuentra actualmente a 40 centavos la libra pero se prevé un incremento debido a que no hubo cosecha, según los proveedores.

Por otra parte, el arroz se mantiene estable entre 50 y 55 centavos la libra, aunque los vendedores advierten que ya les han anunciado que en los próximos días también subirá.

Tras los acuerdos anunciados por el Ministerio de Agricultura con el sector privado, se prevé establecer una tabla de referencia para unificar los valores y dar mayor estabilidad al mercado de granos básicos.