Durante las últimas semanas se han reportado incrementos en lácteos como quesos, estos han sido graduales, por ejemplo, el queso duro blando ha pasado de un aproximado de 2.50 dólares, a un costo mayor al de 3 dólares, así lo aseguran quienes comercializan estos alimentos en el mercado central de San Salvador.

Según el coordinador de la Mesa Nacional Agropecuaria, el alza era causada por importadores y distribuidores en el país, esto por una especulación, pero que los precios comienzan a estabilizarse.

Además, Rendón señala que el producto importado el que más variación de precios al alza ha reportado y es equivalente al 35% del consumo nacional, y que en su mayoría proviene de Nicaragua.