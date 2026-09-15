Precios de los combustibles en El Salvador y Centroamérica

Los precios de los combustibles en El Salvador superan los 5 dólares por galón, los precios que tuvieron un aumento de 17 centavos quedan de la siguiente forma:

Gasolina superior 5.13 dólares en el centro y occidente del país mientras que para el oriente está a 5.14 dólares, la regular para la zona occidental y oriental tendrá un costo de 4.81 dólares y para la zona central 4.80 dólares y el diésel en todo el país cuesta 4.86 dólares.

Del 6 de enero al 28 de septiembre hubo 19 quincenas de ajuste, y de esas, 9 tuvieron aumento, 3 bajaron y 7 se mantuvieron sin cambio. Enero y febrero fueron a la baja, y hubo una pausa larga de más de dos meses de fines de mayo a inicios de agosto.

Al comenzar 2026 la gasolina superior estaba en $3.85 en la zona central, y para la segunda quincena de septiembre llegó a un aumento acumulado de 33.2%. El diésel tuvo el mayor salto porcentual del año, de $3.41 a $4.86, equivalente a 42.5%.

El alza también se refleja en otros países de Centroamérica que también superan los 5 dólares.

Este precio solo se ha alcanzado tres veces en la historia reciente de El Salvador la primera fue en 2008, cuando llegó a 5.01 dólares; la segunda, en abril de 2012, cuando alcanzó los 5 dólares; y este incremento vigente hasta finales de septiembre este es el tercer aumento registrado en el país desde agosto.