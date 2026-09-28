Precios de los combustibles

Sin cambios se mantendrán los precios de referencia de los combustibles está quincena, luego de que el 15 de septiembre el galón de la gasolina súper sobrepasará los 5 dólares.

Es decir, que, del 29 de septiembre hasta el 12 de octubre, la gasolina especial continuará con un precio de referencia de $5.13 en la zona central y $5.14 en la zona occidental y oriental del país.

Mientras que la gasolina regular seguirá a $4.80 en la zona central y $4.81 en occidente y oriente.

Y el galón del diésel mantendrá un precio máximo de $4.86, para todo el territorio.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, mencionó a través de rede sociales, que el buen manejo del mercado nacional ha permitido que los combustibles y el diésel se mantengan estables para la población, aunque existe incertidumbre internacional y subida regional de precios.

Y es que el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan poniendo en riesgo el paso de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes del mundo para transportar petróleo. Por lo que existe una posibilidad que el país norteamericano limite la venta de diésel a otros países, lo que podría reducir la cantidad disponible en el mundo, ha señalado la institución.

Sin embargo, aseguran que los precios en El Salvador se mantienen siendo los más bajos en la región, debido al diálogo entre el gobierno salvadoreño y empresas petroleras.