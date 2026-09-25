Precios de la canasta básica: arroz, verduras, lácteos y carnes para el supermercado de fin de semana

Los precios de la canasta básica en los mercados del país incluyen granos básicos, verduras, lácteos y carnes, insumos que las familias consideran al hacer el supermercado de fin de semana.

Entre los granos básicos, el arroz blanco cuesta un dólar con diez centavos, el arroz precocido 1.35, la botella de aceite vegetal 2.50, el frijol negro un dólar y el frijol nuevo 1.75.

En verduras, el rábano se encuentra a dos por un dólar, el chile verde a 15 centavos cada uno, el tomate a 10 centavos, la papa la libra a un dólar, la zanahoria a 15 centavos la unidad y el limón indio a 20 centavos.

Entre los lácteos, el queso morolique cuesta tres dólares, el requesón 1.50, la capita con loroco 4.75, el queso duro 4.50 y la crema pura dos dólares.

En carnes, la tilapia se encuentra a tres dólares la libra, el muslo pierna de pollo a 1.40, la pechuga a 1.75, la costilla de res a 3.50, la costilla de cerdo a 3.50 y la carne molida premium a cuatro dólares.