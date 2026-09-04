Precios de frijol, maíz y arroz en el Mercado Central para este viernes 4 de septiembre

El Mercado Central reportó los precios de los productos de la canasta básica para este viernes 4 de septiembre, con el arroz blanco a 55 centavos, el frijol nuevo a 3 dólares, el maíz a 35 centavos y el café a 3 dólares la libra.

La lista de precios incluye el aceite vegetal a 2.50 dólares, el arroz precocido a 65 centavos y el frijol negro a 60 centavos por libra. En verduras, el tomate se ofrece a 20 centavos, la cebolla a 35 centavos, la papa a 70 centavos y el repollo a 2 dólares.

Los lácteos muestran el queso morolique a 3.10 dólares, la crema especial a 2.50 y el quesillo súper a 3 dólares. En carnes, la tilapia se cotiza a 5 dólares, el pollo pechuga a 2 dólares, la costilla de res a 3.40 y el homopacho a 4.50 dólares la libra.