Las entradas para el partido eliminatorio entre la selección de Panamá y El Salvador aumentaron más del 55% esto ocurre luego de la sanción que la FIFA impuso a la federación de futbol.

Por ejemplo, sol general para el partido contra Surinam tenía un costo de 9 dólares, y ahora es de 14.75, sol preferente norte y sur donde debido a la sanción deben reducir el aforo, costaba 16 dólares y ahora aumentó a 22.75, sombra norte, de costar 22 dólares paso a 36, además de un aumento de 10 dólares entre tribunas, platea y nivel 12.

A pesar del aumento en los precios, los boletos para el partido que se disputará en el estadio Cuscatlán el 10 de octubre, ya se encuentran agotadas.

La selecta se encuentra en la segunda fase de las eliminatorias rumbo al mundial de 2026, con una sanción de parte de FIFA por racismo de repetirse los incidentes que la provocaron podrían tener consecuencias mayores como jugar a puerta cerrada.