Precio de la bolsa de cemento sube al menos 40 centavos en San Salvador

Comerciantes de materiales de construcción en San Salvador reportan un incremento de al menos 40 centavos en el precio de la bolsa de cemento en los últimos meses.

El aumento también fue confirmado por la gremial más importante del sector en el país.

En un periodo de ocho meses, el costo de la bolsa de cemento de ferretería pasó de $9.45 a $9.85, mientras que la presentación de fábrica subió de $8.88 a $9.13 en agosto de 2026.

Un comerciante señaló que hace aproximadamente dos meses aumentó el precio, y que una marca pasó de $9.55 a $9.95 al público, mientras que otra pasó de $8.75 a $9.

Añadió que en los últimos seis meses la variación por incremento ha sido de entre 35 y 50 centavos, y que como es un producto de gran demanda, siempre se vende.