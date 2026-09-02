¡Precaución! Fuga de agua restringe el paso vehicular en zona de San Salvador

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza trabajos de reparación debido a una fuga de agua potable registrada en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II y la 93 Avenida Norte, en San Salvador.

La intervención mantiene restringida la circulación vehicular en el sector, aunque el paso no permanece completamente cerrado.

En la zona se instalaron conos, cintas y señalización para advertir a conductores y motociclistas sobre los trabajos.

ANDA advirtió que la reparación también podría generar afectaciones o deficiencias en el servicio de agua potable en el sector.