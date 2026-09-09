¡Precaución! 30 distritos del país podrían registrar afectaciones por lluvias

Un total de 30 distritos ubicados entre Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad y San Salvador presentan alta probabilidad de afectaciones temporales debido a las precipitaciones.

Entre los posibles impactos se encuentran problemas en la infraestructura y la movilidad vial y peatonal, además de afectaciones en zonas cercanas a ríos.

El Ministerio de Medio Ambiente también informó sobre una probabilidad de desbordamientos en las cuencas del país debido a la humedad de los suelos, las condiciones de nivel observadas y el pronóstico meteorológico.