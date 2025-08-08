Durante seis meses, estas mujeres han participado de manera voluntaria en mantener el vivero la barca, ubicado en Mercedes Umaña en Usulután Norte, lugar donde han aprendido a sembrar, cuidar y mantener una planta, ellas realizan jornadas diarias para siempre tener abastecido de árboles el vivero.

Según los expertos, con los años diferentes zonas de Usulután norte han sido deforestadas con construcciones habitacionales y turísticas, causando graves impactos climáticos, llegando a reportar temperaturas mayores a los 40 grados Celsius y ocasionando afectaciones en la salud de los habitantes.

Es por esto, que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura implementa el proyecto Reclima en el sector, el cual tiene el objetivo de implementar medidas adaptadas al clima como prácticas de agricultura sostenibles que contribuyan a mejorar los sistemas productivos y crear resiliencia.

Árboles frutales y para madera son lo que se han sembrado en este vivero de Mercedes Umaña, los cuales se pueden entregar de manera gratuita a los habitantes del sector, mientras que otros son plantados en zonas identificadas por técnicos de la FAO, que necesitan ser restaurados.

Solo en la zona norte de usulután, la FAO cuenta con 5 viveros que espera producir 200,000 plantas al finalizar el proyecto dentro de unos meses, solo este vivero en la comunidad La Barca, lleva un promedio de 45,000.