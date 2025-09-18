J Balvin ha estrenado un videoclip creado íntegramente con inteligencia artificial para su emotiva canción «PQBL (Pa que bailes llorando)», lo que supone un hito pionero en su trayectoria y en la escena urbana global.

En la producción, donde el colombiano es el único personaje real inmerso en un universo visual generado por IA, se confirma su constante búsqueda de la innovación.

Este lanzamiento, que forma parte de su más reciente álbum «MixTeip», posiciona al artista a la vanguardia al fusionar tecnología y sensibilidad para conectar profundamente con sus seguidores.