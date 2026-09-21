Posibles usos de los carriles del Sitramss

El gobierno apunta a construir un nuevo sistema de transporte en el área metropolitana de San Salvador, aunque todavía no hay un plan establecido, todo apunta a que el carril segregado y las estaciones del Sitramss serán la base de este nuevo proyecto, que de acuerdo a lo que reveló el viceministro de Transporte, también incluye ordenamiento.

Las actuales estaciones del antiguo sistema integrado de transporte, permanecen cerradas, luego de denuncias sobre su uso, pero qué opinan algunos ciudadanos sobre un posible proyecto entre los que se baraja un monorriel, u otro aerocable.

El gobierno está consciente que el tráfico en San Salvador es un dolor de cabeza para miles de personas y que ocasiona estrés y atrasos en los desplazamientos, con la mención del proyecto buscan una válvula de escape para esos problemas.

Actualmente el metro cable espera empezar a oxigenar no sólo la movilización, sino que también el tráfico en el área metropolitana de San Salvador, se espera que en las próximas semanas las autoridades brinden más detalles sobre la iniciativa de transporte sobre el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II.