Preocupación e incertidumbre hay en la industria de la inteligencia artificial, directivos de algunas de las principales empresas del sector coinciden en que es necesario reducir el ritmo de desarrollo y fortalecer los mecanismos de seguridad. Dario Amodei, jefe de Anthropic, advirtió sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido, una postura que también ha sido respaldada por Sam Altman de OpenAI, y Elon Musk, de XAI, la advertencia cobró fuerza luego que agentes de inteligencia artificial realizaran acciones no previstas.

Naciones Unidas advirtió que los fallos en estos sistemas podrían paralizar servicios esenciales, desestabilizar infraestructuras críticas y debilitar instituciones democráticas, privando a poblaciones de agua, calefacción y servicios financieros. También señaló que la IA agéntica está acelerando conflictos armados y erosionando las salvaguardias frente a armas de destrucción masiva.

Los CEO de estas compañías buscan un marco regulatorio global para prevenir posibles desastres relacionados con la inteligencia artificial.

Actualmente, las empresas de inteligencia artificial se encuentran en una competencia por demostrar quién es mejor con sus innovaciones, enfocando sus esfuerzos en los modelos más capaces, mientras China busca ganar la carrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó regular estrictamente la inteligencia artificial, calificando las advertencias del sector como una conspiración enfermiza; el mandatario defendió su postura con la competencia estratégica frente a China, mientras este país llamó a la cooperación multilateral en lugar del alarmismo.