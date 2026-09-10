¿Por qué un agujero negro no es realmente un agujero? Así funciona su gravedad extrema

Los agujeros negros no son túneles ni aberturas, sino regiones del universo donde la materia está tan concentrada que su gravedad impide escapar incluso a la luz.

Estos objetos pueden formarse cuando estrellas muy masivas agotan su combustible y colapsan bajo su propia gravedad.

También existen agujeros negros supermasivos, con masas de millones o miles de millones de veces la del Sol, ubicados en el centro de muchas galaxias.

Cerca de ellos, según la relatividad general, el espacio y el tiempo sufren deformaciones extremas.