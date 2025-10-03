Mantener dinero en efectivo para imprevistos constituye un hábito financiero inteligente que proporciona seguridad operativa cuando fallan los sistemas digitales, como durante cortes de energía o interrupciones tecnológicas.

Aunque no se requieren grandes sumas, disponer de montos accesibles permite resolver necesidades inmediatas como transporte o compras básicas en establecimientos que solo aceptan pagos físicos.

Esta estrategia, que también resulta crucial durante viajes a zonas con conectividad limitada, reduce significativamente los niveles de estrés al ofrecer un respaldo confiable ante lo inesperado, fomentando así una gestión financiera más resiliente y tranquila.