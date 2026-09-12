¿Por qué las manzanas flotan en el agua? La ciencia detrás del curioso fenómeno

Las manzanas pueden flotar en el agua gracias a las pequeñas bolsas de aire que ocupan cerca de una cuarta parte de su volumen.

Ese aire reduce su densidad promedio por debajo de la del agua, permitiendo que permanezcan en la superficie.

La cáscara y la estructura interna de la fruta ayudan a mantener ese aire atrapado, por lo que incluso una manzana grande puede flotar sin problema.

Este fenómeno explica por qué se usan en juegos tradicionales como el de recogerlas con la boca en un recipiente con agua.

La flotación ocurre porque el agua ejerce una fuerza hacia arriba, y al ser la manzana menos densa, no se hunde. Es un ejemplo cotidiano de cómo la densidad y el aire influyen en el comportamiento de los objetos en el agua.