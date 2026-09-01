¿Por qué algunos pingüinos regalan piedras durante su cortejo amoroso y para qué sirven?

Algunas especies de pingüinos utilizan piedras durante el cortejo y la construcción de sus nidos, por lo que este curioso gesto tiene una función más práctica que romántica.

Los pingüinos Adelia, de barbijo y otras especies que construyen nidos con piedras aprovechan estos materiales para elevar los huevos y mejorar la estructura del nido.

Un macho puede llevar una piedra a una pareja como parte del cortejo, pero el gesto no equivale a una propuesta de matrimonio al estilo humano.

Las piedras también son un recurso valioso y los pingüinos pueden incluso robárselas entre vecinos.