Pop 12 celebró el Día del Niño con una edición especial que combinó fiesta y reflexión. El programa se llenó de piñatas, dulces y payasos para agasajar a los televidentes más pequeños, mientras se invitó a los adultos a conservar la inocencia.

Hubo saludos especiales a los niños que siguen el programa desde sus hogares y comunidades.

También tuvo un momento de reflexión. El conductor Gio Méndez citó un pasaje de la Biblia según el cual el cielo es de los que tienen corazón de niño, y subrayó que uno nunca deja de ser niño.

El equipo también comentó que los niños se visten como quieren, sin preocuparse por combinar colores, y concluyó que la celebración del Día del Niño también está dedicada a los adultos que conservan su espíritu infantil.