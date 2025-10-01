Un especial del programa Pop 12 se sumó a la celebración del Día del Niño en Guatemala, donde sus conductores, Giovani y Aisha, compartieron con la audiencia las canciones que más les recuerdan a su niñez.

Esta festividad, que se observa cada primero de octubre, fue establecida con el objetivo fundamental de promover una vida digna y el desarrollo integral de los menores.

La conmemoración se instituyó en 1990 después de que el Estado ratificara la Convención sobre los Derechos del Niño, un documento que enfatiza la necesidad de construir espacios donde los niños puedan crecer, aprender y desarrollarse de manera segura y protegida.