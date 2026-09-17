Políticos brasileños impulsan modelo Bukele de seguridad

Cansado de los asaltos en Copacabana, William Correia, profesor de artes marciales de 39 años, organizó durante tres años rondas vecinales para denunciar robos en redes sociales, hasta que la justicia se lo prohibió en mayo. Hoy, como candidato a diputado federal, sueña con que Brasil adopte la mano dura del presidente salvadoreño Nayib Bukele, hoy el líder más popular de América Latina.

La inseguridad encabeza las preocupaciones de los brasileños. El candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado Jair Bolsonaro, califica de inspiradora la experiencia salvadoreña y promete mega cárceles y declarar narcoterroristas al comando Vermelho y al primeiro comando da capital. Según encuestas, un 88% de los brasileños quiere penas más severas. El presidente Lula, buscando la reelección, evita ese discurso y apuesta por la asfixia financiera de las facciones.

No todos celebran el modelo. Sônia Bonfim Vicente, cuyos hijo y esposo murieron en un operativo policial en 2021, teme que la mano dura multiplique las víctimas inocentes: muchas madres llorarán, advierte. El politólogo Robert Muggah sostiene que el crimen organizado brasileño es más complejo que el salvadoreño y podría resistir la fórmula.