“La frontera está cerrada, las leyes no han cambiado”, es el mensaje de Estados Unidos para quienes intenten cruzar de manera irregular por la frontera sur de ese país.

Las autoridades aseguran que la zona fronteriza continuará bajo vigilancia en todos sus puntos, estas declaraciones se producen en un contexto electoral, luego de que los demócratas obtuvieran una ventaja sobre los republicanos, partido que actualmente controla el poder ejecutivo estadounidense, sin embargo, cualquier modificación a las políticas migratorias no sería inmediata ni automática.

Las cifras oficiales del gobierno estadounidense reflejan un incremento en las deportaciones en 2024, cuando Donald Trump regresó a la presidencia, se registraban 742 expulsiones diarias; en 2025, la cifra ascendió a 877 y, en 2026, a 1,255 cada día, esto representa más de 350,000 deportaciones en lo que va del año.

Mientras que los encuentros o detenciones en la frontera han disminuido, se reportan 128,000, un 94% menos en comparación con 2023.