Una crisis de los cuidados se atraviesa a nivel latinoamericano y del Caribe, que impacta mayormente a las mujeres, en especial a las que enfrentan diversas formas de exclusión interseccional de acuerdo a la Cepal. Que van encaminados a procesos como el envejecimiento acelerado de la población, los cambios en el mercado laboral, los efectos del cambio climático y la insuficiencia de servicios e infraestructuras de cuidado.

Pero al hablar de desigualdad de género se tiene uno de los cuatro nudos estructurales y es la división sexual del trabajo y la desigual distribución de los cuidados, por ejemplo a nivel regional se estima que las mujeres dedican casi el triple del tiempo de los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, algo que limita su participación en las esferas de la vida social y económica, en el caso de las niñas les restringe el tiempo que pueden dedicarlo a aprender, al ocio y descanso.

Las mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes llevan un proceso más acentuado de discriminación y exclusión.

Las propuestas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe son la implementación de políticas de cuidado que involucren diferentes actores como el gobierno, sociedad civil, cooperativas entre otros; visualizar el cuidado como dinamizador de la economía que puedan potenciar las cadenas de valor.