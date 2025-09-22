La Policía Nacional Civil capturó a José Alberto Cuellar por el hurto de cuatro celulares, una tarjeta bancaria y dinero en efectivo de una habitación de hotel en Acajutla, Sonsonate.

El sujeto fue localizado mediante el sistema de videovigilancia portando un maletín con las pertenencias robadas, y según las investigaciones posee denuncias anteriores por delitos similares.

En un hecho aparte, tres individuos fueron detenidos por lesionar a un hombre a puños y patadas afuera de una cantina en el paseo 15 de septiembre, un ataque que inició con una discusión y quedó registrado en cámaras.

Ambos casos demuestran la efectividad de los sistemas de seguridad para la aprehensión de presuntos delincuentes.