Tras un operativo conjunto, la Policía y la Fiscalía lograron desarticular una red criminal dedicada al narcotráfico local e internacional, en la que participaban al menos 16 personas según las investigaciones.

Entre los principales cabecillas figuran Mauricio Antonio Melado Lara y José Mauricio Melado Mayorga, quienes presuntamente coordinaban las operaciones ilícitas y mantenían vínculos con estructuras externas que facilitaban la distribución.

Aunque la captura representa un golpe significativo al crimen organizado, las autoridades señalan que aún se investigan posibles ramificaciones de la red, lo que evidencia la complejidad del fenómeno en la región.