Polémica por iniciativa para vender parte del mundial

Del lado del rechazo, la más dura es la UEFA, el organismo europeo dijo que “El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar”, y su presidente, Aleksander Ceferin, ni siquiera asistió a la final del mundial 2026 por la tensión con Infantino, reportes aseguran que la UEFA ya evalúa medidas legales y no descarta un boicot.

Se le suman la Concacaf y la Confederación Asiática (AFC), ambas dicen que se enteraron del plan por los medios, no por la FIFA, y exigen más transparencia. Entre UEFA, Concacaf y AFC, suman 143 de las 211 federaciones del mundo que ya expresaron dudas o rechazo.

También se oponen la federación inglesa, que dice no tener ningún detalle del proyecto, y la federación francesa llegó más lejos, su presidente, Philippe Diallo, dijo que el plan “Cruza una línea que las instituciones que gobiernan el fútbol nunca deberían cruzar”, y lamentó que descubrieran “Un proyecto muy importante sobre el cual no tenemos ningún detalle” a través de un comunicado de prensa, sin haber sido consultados, Diallo emitió un comunicado oficial expresando “muy vivas inquietudes”.

A eso se suman los clubes de futbol europeos y la Unión de Clubes Europeos de Fútbol, que hablan de “seria preocupación” y recuerdan que el mundial “no es un activo comercial más”.

Y ahora también las ligas, European leagues, la organización que agrupa a más de 1,000 clubes en 31 países emitió un comunicado condenando el plan de la FIFA, la Premier League, que es miembro fundador de esa organización, respaldó esa postura de forma explícita y por separado.

Del otro lado, el principal impulsor es la propia FIFA, con Gianni Infantino a la cabeza. Su argumento: el dinero se reinvertiría en el desarrollo del fútbol, con hasta 40 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones que aprueben el plan.

Y ya apareció el primer aliado público dentro de la propia UEFA, el presidente de la federación checa, David Trunda, salió a favor: “veo los beneficios prácticos que la estrecha colaboración con Gianni Infantino y su equipo aportaría al fútbol checo”, dijo, y agregó que el dinero extra serviría para desarrollar el fútbol amateur y la infraestructura en su país. Es, hasta ahora, la única federación europea que rompió filas con la postura oficial de la UEFA.

Según una carta revelada por medios internacionales la FIFA les dijo a las federaciones que, si aceptan el plan, recibirán ese paquete de 40 millones cada una a partir de 2027. Pero si lo rechazan, sus ingresos bajarían a solo 2,700 millones de dólares en total para repartir entre todas, casi un 75% menos. Para muchas federaciones pequeñas, esos fondos pueden significar varios años de presupuesto completo.

Por ahora guardan silencio la Conmebol, la Confederación Africana CAF y Oceanía. Infantino puso fecha límite: el 19 de septiembre, cuando necesita el voto de al menos 106 de las 211 federaciones para aprobar el plan.