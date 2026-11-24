La Corte Suprema de Justicia solicita 369,2 millones de dólares para su funcionamiento en 2027, el mismo monto asignado en 2026.

El financiamiento del Poder Judicial cambió tras la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2025, que eliminó la asignación mínima del 6 % de los ingresos corrientes del Estado.

Desde esa modificación, el presupuesto se define dentro del proceso general de formulación presupuestaria.

Más de la mitad de lo solicitado se destinaría a la administración de salas, tribunales y centros judiciales.

La institución pretende implementar expedientes electrónicos mediante un convenio con la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República.

El plan será gradual y comenzará con un plan piloto en algunos tribunales. En materia de inteligencia artificial y datos, se amplía la plataforma que busca hacer más accesible la jurisprudencia con búsquedas ágiles.

También se impulsa un gobierno y plataforma institucional de datos para concentrar la información de la entidad.

Al menos 70,6 millones de dólares se utilizarían en servicios básicos: limpieza, vigilancia, combustible, arrendamientos y suministros de medicina legal.

Además, se prevén 15,6 millones para vehículos, mobiliario y otras adquisiciones. Esa partida también cubriría la continuación de las obras del estacionamiento de las oficinas administrativas y del centro judicial de San Martín.

Los proyectos ya están en ejecución y su finalización asciende a tres millones de dólares exactos.