Con banderas, pancartas y fotografías del presidente Nayib Bukele, cientos de haitianos salieron a las calles para celebrar y expresar su respaldo a las operaciones de seguridad que El Salvador desarrolla en ese país. Entre consignas y mensajes de agradecimiento, los manifestantes pidieron que continúe el apoyo salvadoreño para combatir a las pandillas.

Las movilizaciones se registraron en distintos puntos de Haití, donde los participantes exhibieron mensajes como gracias, Bukele y abajo las pandillas. Estas expresiones de respaldo se producen en medio de una crisis de violencia que, según un informe de Naciones Unidas, dejó al menos 1,167 personas asesinadas y otras 459 heridas entre julio y septiembre de este año.

El presidente Bukele reaccionó a las manifestaciones a través de su cuenta de x, donde expresó su felicidad por las muestras de respaldo y aseguró que continuarán trabajando por el pueblo haitiano.

Sin embargo, la crisis también ha dejado denuncias de violencia contra la población civil. Medios internacionales, citando reportes de una emisora haitiana, informaron sobre el asesinato de al menos 10 jóvenes por parte de pandillas, presuntamente después de encontrar en sus teléfonos fotografías y videos de Bukele, así como contenido de apoyo a las operaciones esta cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras tanto, el futuro de la misión sigue sobre la mesa. El gobierno salvadoreño ha condicionado el retiro de sus tropas a la localización de los cuatro técnicos desaparecidos hace un mes mientras las autoridades haitianas han expresado interés en que la cooperación entre ambos países continúe.