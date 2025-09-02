Roberto lleva más de 20 años trabajando como conductor en la ruta 205, que conecta Sonsonate con San Salvador. Cada día, se levanta a las dos de la madrugada para iniciar su primer recorrido a las tres de la mañana, sin embargo, confiesa que, debido a las largas jornadas laborales y al prolongado tráfico que enfrenta, duerme menos de cinco horas cada noche.

Por su parte, los pasajeros aseguran sentirse agotados y estresados, ya que deben pasar en promedio al menos seis horas diarias atrapados en el tráfico, tanto en sus trayectos hacia el trabajo como en el regreso a sus hogares, afectando su descanso como sus actividades diarias.

Usuarios atribuyen los embotellamientos al alto número de vehículos que circulan en el país. Según las cifras oficiales, el parque vehicular alcanza ya un 1,959,103 automotores. A esto se suma el crecimiento del gran San Salvador, que recibe a diario a personas que migran desde el interior del país.

Expertos alertan que el tráfico prolongado no solo resta horas de descanso, sino que también puede derivar en problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, depresión, irritabilidad y trastornos hormonales.